Maker Angry Birds voert strijd om spelers op

Entertainmentbedrijf Rovio, maker van het spelletje Angry Birds, heeft het tweede kwartaal dieper in de buidel getast om nieuwe spelers te lokken. Evenals de figuurtjes uit Rovio’s bekendste game ging de winst daardoor hard omlaag.

De Finse onderneming voerde haar investeringen om nieuwe spelers te lokken op tot 35 procent van alle omzet uit spelletjes. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was dat nog 25 procent.

Het resultaat is twijfelachtig, liet topvrouw Kati Levoranta doorschemeren. Vervolggames op Angry Birds deden het goed, maar andere nieuwe spelletjes leverden niet de gehoopte aanwas van spelletjesfanaten op. Rovio’s afhankelijkheid van Angry Birds is al geruime tijd reden tot zorg bij het Finse bedrijf, dat in februari een winstwaarschuwing gaf.

Hoewel de omzet van de spelletjestak steeg, daalden de totale inkomsten bijna 17 procent tot 71,8 miljoen euro. De extra uitgaven drukten ook op de operationele winst, die 58 procent slonk tot 6 miljoen euro. De winst per aandeel viel 48 procent lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar.