Makelaars zijn optimistisch, voorzien geen omslag woningmarkt

Makelaars voorzien voorlopig geen donkere wolken boven de woningmarkt ondanks de coronacrisis. Ook op de lange termijn komt er waarschijnlijk geen einde aan de stijging van de huizenprijzen, verwacht voorzitter Onno Hoes van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Daarmee blijven de verwachtingen van de makelaars opvallend rooskleurig. Economen bij ABN AMRO waarschuwden onlangs dat huizenprijzen volgend jaar met 2 procent gaan dalen vanwege de crisis. Ook De Nederlandsche Bank (DNB) stelde al dat een lichte prijsdaling waarschijnlijk onontkoombaar is.

Hoes geeft wel toe dat een positief verhaal over de woningmarkt van de makelaars als een „wc-eendreclame” gezien kan worden. „De woningmarkt is uiteindelijk een vertrouwensmarkt. Als mensen veel negatief nieuws horen, gaan ze twijfelen.” Dat is al zichtbaar bij particuliere vastgoedbeleggers, vindt Hoes. Volgens de gegevens van de NVM is die groep de laatste tijd minder actief op de huizenmarkt.

„Maar als je alle analyses leest, dan zeggen economen dat het ook kan meevallen als de economie zich stabiel ontwikkelt”, zegt Hoes. Dat ziet hij ook gebeuren, met bijvoorbeeld de versoepelingen van de coronamaatregelen. „Er is meer dynamiek, meer beweging. Onze makelaars hebben deze zomer al een hele volle agenda.” Hoes benadrukt verder dat dankzij de overheidsprogramma’s voor tegemoetkoming in loonkosten relatief weinig mensen hun baan hebben verloren. Dat zorgt ervoor dat de vraag naar koopwoningen sterk blijft.

Een tweede golf van het coronavirus zal de woningmarkt evenmin deren, denkt de makelaarsvoorman. Als die er komt, verwacht hij geen landelijke lockdown meer. De overheid grijpt dan eerder in bij de lokale brandhaarden, denkt hij. „Dan krijg je geen macro-economisch effect, waardoor de algehele woningmarkt weinig gevaar loopt.”

Dat een prijsdaling ook op de lange termijn uitblijft, komt volgens Hoes door een structureel woningtekort. „Dat is het gevolg van verkeerde keuzes van de vorige crisis, toen de bouw is gestopt”, licht hij toe. Daarnaast benadrukt hij dat de hypotheekrente nog op een laag niveau zit. Dat is gunstig voor huizenkopers.