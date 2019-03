Makelaars zien nog geen daling woningprijzen

Makelaars zien nog geen tekenen van dalende prijzen op landelijk niveau. De gekte op de woningmarkt neemt weliswaar af maar van dalende prijzen is nog geen sprake, aldus de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Woningmarktonderzoeker Calcasa meldde donderdag dat in een op de vijf gemeenten de woningprijzen daalden in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar ten opzichte van een kwartaal eerder. Lagere prijzen waren vooral aan de orde in de provincies Groningen, Utrecht en Limburg.

De NVM erkent dat in enkele gemeentes zeker prijsdalingen kunnen voorkomen, maar dat zouden normale schommelingen zijn. „Dit zegt nog niks over de gehele markt ,” aldus de woordvoerder.

Bovendien kijkt de NVM naar prijsveranderingen alleen ten opzichte van een jaar geleden. Mutaties op kwartaalbasis zoals die worden gemeld door Calcasa kunnen vertekenend werken, aldus de NVM: „In het derde kwartaal worden doorgaans meer woningen verkocht dan in het vierde kwartaal.”

Over de hele markt gezien, ziet de makelaarsvereniging dat de prijsstijgingen hun plafond hebben bereikt en dat het aanbod weer iets stijgt.