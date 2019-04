Makelaars: woningmarkt komt in balans

De woningmarkt begint stukje bij beetje in rustiger vaarwater te komen mede omdat veel woningkopers zich houden aan het plafond van wat ze willen betalen. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Daarnaast merkt de makelaarsorganisatie op dat de prijsstijgingen verder afvlakken en dat de tijd van overbieden steeds meer tot het verleden lijkt te behoren.

„Er breekt een nieuwe realiteit aan op de huizenmarkt”, zegt Ger Jaarsma, voorzitter van de NVM. De kopers zijn zich meer bewust van wat ze willen uitgeven. Dat werkt door in de prijzen, die minder hard stijgen. Zo kreeg een huizenbezitter gemiddeld 8,1 procent meer voor zijn woning in het eerste kwartaal dit jaar in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. In het laatste kwartaal van 2018 had de gemiddelde prijsstijging nog dubbele cijfers.

Bovendien is het voor het eerst in meer dan drie jaar dat de huizenprijzen landelijk licht dalen ten opzichte van een voorgaand kwartaal. Zo lag de doorsnee woningprijs het afgelopen kwartaal op 294.000 euro, tegen 299.000 euro een verslagperiode eerder. Volgens de makelaars is dit een signaal dat de woningmarkt meer in balans komt.

Ook het aantal woningen dat van eigenaar is gewisseld blijft gestaag dalen. Zo werden ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar 3,2 procent minder woningen verkocht. Wanneer deze trend doorzet, kunnen de NVM-makelaars dit jaar op 145.000 verkochte huizen rekenen. Dat is een teken van een gezonde markt, aldus de NVM.

Dat de gekte op de huizenmarkt aan het afnemen is, valt ook af te lezen aan het verschil tussen de vraag- en de verkoopprijs, die voor het eerst in lange tijd nul is. Vijf jaar geleden moest men nog ruim 5 procent overbieden op de meest recente vraagprijs.

Maar de woningmarkt blijft nog altijd krap, waarschuwt de NVM. De woningen die op de markt komen, worden steeds sneller verkocht. De gemiddelde woning stond in het eerste kwartaal 45 dagen te koop. Een jaar geleden was dat nog 54 dagen. De aanhoudende krapte zorgde ervoor dat het woningaanbod begin dit jaar flink daalde.