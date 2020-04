Makelaars: stikstofproblematiek remde verkoop boerderijen

Door de stikstofproblematiek zijn er vorig jaar minder veehouderijen en andere agrarische vastgoedobjecten verkocht. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) drukte onder meer de onzekerheid over de nieuwe stikstofaanpak op de markt.

Afgelopen jaar werden een tiende minder veebedrijven te koop gezet en uiteindelijk 15 procent minder verkocht ten opzichte van 2018. Dat was met name het geval in de varkenshouderij en in mindere mate in de melkveehouderij. Ook boerderijen in de glastuinbouw werden minder verkocht.

Behalve met stikstofuitdagingen kampte de agrarische vastgoedbranche met hogere grondprijzen en meer leegstand. Een gemiddeld stuk grond werd 1,6 procent duurder. De stijgingen waren het sterkst bij akkerbouwpercelen. De leegstand nam toe omdat het aantal ondernemers in de agrarische sector sterk krimpt onder de invloed van schaalvergrotingen en milieumaatregelen, aldus de makelaars.

De leegstand biedt kansen om boerderijen om te toveren tot bijvoorbeeld een bed & breakfast of een landschapsbegraafplaats, oppert de NVM. Wat ook gebeurt is dat leegstaande boerderijen gesloopt worden en dat de grond verkocht wordt als bouwkavel voor bijvoorbeeld de bouw van nieuwe woningen.

De makelaars vinden het nog te vroeg om de effecten van het nieuwe coronavirus op agrarisch vastgoed in te schatten. De kwetsbaarheid zit vooral in het feit dat de Nederlandse land- en tuinbouw sterk export-georiënteerd is en die vraag valt in belangrijke mate weg, zegt de NVM. Verder merkt de makelaarsvereniging dat het aantal bezichtigingen door de pandemie sterk terugloopt.