Makelaars publiceren woningmarktcijfers over tweede kwartaal

De woningmarkt ontkomt op termijn waarschijnlijk niet aan effecten van de coronacrisis. Maar in het tweede kwartaal lijkt de markt nog geen grote klap te hebben gekregen. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) geeft donderdag een update over hoe het de makelaars het afgelopen kwartaal is vergaan.

De huizenprijzen zaten in het eerste kwartaal nog flink in de lift. Volgens de NVM waren de effecten van de corona-uitbraak toen nog niet terug te zien in de cijfers. Tussentijdse maandcijfers van de makelaarsorganisatie geven de indruk dat zich sinds die tijd geen grote dip heeft voorgedaan. Ook kwam onlangs naar buiten dat er bijvoorbeeld erg veel hypotheekaanvragen zijn gedaan.

Toch heeft de Vereniging Eigen Huis (VEH) de indruk dat het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt afgelopen maanden is gezakt. De stemmingsgraadmeter van belangenbehartiger van huizenbezitters staat inmiddels op het laagste punt sinds 2014. Mensen maken zich zorgen over de licht opgelopen hypotheekrente en prognoses van economen dat de huizenprijzen op termijn gaan dalen.

De Nederlandsche Bank (DNB) stelde vorige maand dat de impact van de virusuitbraak op de woningmarkt nu nog beperkt lijkt, maar aan een lichte prijsdaling valt volgens de deskundigen waarschijnlijk toch niet te ontkomen. De omslag op de woningmarkt zou pas in de loop van de tweede helft van dit jaar plaatsvinden.