Makelaars merken omslag op woningmarkt

De gekte op de Nederlandse huizenmarkt begint iets af te nemen, zegt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De makelaarsorganisatie merkt dat het aanbod aan te koop staande woningen sinds lange tijd weer iets stijgt. Ook gaan de huizenprijzen niet meer zo hard omhoog.

Volgens de makelaars dringt langzamerhand het besef door dat er niet aanhoudend een hogere prijs voor een woning gevraagd kan worden. De laatste tijd hebben meer mensen hun huis te koop gezet. Hierdoor is het aanbod op de markt voor het eerst in achttien kwartalen toegenomen in vergelijking met een kwartaal eerder. Het gaat om een plus van 5 procent.

De nieuwe ontwikkelingen spelen vooral in de grote steden, waar de huizenprijzen al een tijdje torenhoog zijn. „Het is ook voor het eerst in jaren dat de prijsstijging in Amsterdam onder het landelijke gemiddelde ligt”, zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. De regionale verschillen zijn groot. Als geheel is de Nederlandse woningmarkt volgens Jaarsma nog altijd „oververhit” te noemen.

In totaal verkochten bij de NVM aangesloten makelaars in het vierde kwartaal van 2018 bijna 39.300 woningen, ruim 8 procent minder dan een jaar eerder. De gemiddelde transactieprijs is gestegen tot een recordniveau van 298.000 euro. Vergeleken met een jaar terug zijn woningen daarmee ruim 10 procent duurder geworden.

Er worden nog steeds te weinig huizen bijgebouwd, vindt Jaarsma die hierover al eerder aan de bel trok. Hij constateert dat in 2019, net als in 2018 en daarvoor, wederom niet de benodigde nieuwbouwaantallen worden gehaald. „Waar we zeker 80.000 nieuwbouwwoningen per jaar nodig hebben, blijft ook dit jaar de teller steken op minder dan 70.000 woningen.”

Nieuwbouwwoningen zijn daarbij relatief duur, omdat er zoveel vraag naar is. Wat ook meespeelt is dat de nieuwbouwprijzen verder worden gestuwd door hoge bouwkosten, gasloos bouwen en de focus op bouwen in de binnenstad. De makelaars voorzien voor 2019 een stabilisering tot lichte daling van de woningverkopen, tot gemiddeld een min van 5 procent. De huizenprijzen zullen landelijk dit jaar waarschijnlijk 4 tot 7 procent toenemen, aldus Jaarsma.