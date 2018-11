„Mail of app personeel enkel binnen werktijd”

Geef als leidinggevende zelf het goede voorbeeld om te veel werkdruk te voorkomen. Verstuur ’s avonds geen e-mails of appjes aan je medewerkers.

Die tip geeft Els van Batum, directeur Personeel en Organisatie bij de hotelketen Bilderberg. Van Batum vindt het belangrijk dat in het drukke hotelbestaan de vrije tijd van medewerkers wordt gerespecteerd.

Welk advies heeft u?

„Leidinggevenden voorkomen met goed voorbeeldgedrag een te hoge werkdruk bij hun personeel. Als medewerkers een e-mail krijgen op hun vrije dag –meestal maandag in de hotelbranche– lezen ze die, ook al wordt dat niet van hen verwacht. Dat verhoogt makkelijk de werkdruk.

Lezen je mensen in de mail iets wat stress oproept, bijvoorbeeld een verzoek van de leidinggevende, dan zijn ze maandag namelijk al nerveus voor wat er dinsdag gaat komen. Terwijl die e-mail veelal ook op dinsdag gestuurd kan worden.

Dat geldt ook voor andere aspecten. Leidinggevenden die zelf nooit eens een vrije dag nemen, geven geen goed signaal af aan hun mensen. Als je medewerkers oproept om gezond te leven, moet je dat zelf ook doen. Het is belangrijk dat je mensen een leidinggevende zien die kan onthaasten, en zijn of haar hoofd even op iets anders zet. Ook omdat er andere belangrijke dingen zijn in het leven, zoals familie en vrienden. Verder gaat het ook om bijvoorbeeld de indeling van je werk. Blijf je als leider rustig onder druk en kun je goed je eigen prioriteiten bepalen?”

Waarom is dat belangrijk?

„Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het gedrag van de leidinggevenden een grote invloed heeft op vstressfactoren. Het is belangrijk om dat te beseffen, want in hun werkomgeving zijn leidinggevenden vaak het voorbeeld van de medewerkers. Daarnaast is er nog een groot voordeel van verantwoord voorbeeldgedrag: het kost geen geld. Je kunt dicht bij huis blijven. Dure cursussen zijn niet nodig.

Om het effect te meten, houdt Bilderberg eens per twee jaar een onderzoek onder de medewerkers. De mate van werkstress en werkplezier en de omgang met elkaar zijn daar onderdeel van. Want ook de manier waarop je met elkaar omgaat kan een bron van stress vormen.”

Welke stress kent het hotelwezen?

„We hebben te maken met veel deadlines. Bijvoorbeeld als gasten die in het hotel komen voor een conferentie om half één ’s middags allemaal tegelijk gaan lunchen. We hebben groepen van wel 150 mensen. De huishoudelijke dienst moet zorgen dat hotelkamers op een bepaalde tijd schoon zijn voor de volgende gast.

Daarnaast zijn er allerlei wensen van gasten. Iemand wil bijvoorbeeld tien kopietjes hebben van een document. Of een groep wil graag onverwachts een wandeling maken met de boswachter. Wij willen dat graag regelen en zeggen liever geen nee.

Daarnaast zorgt ook de samenwerking tussen keuken, bediening en een verkoopafdeling voor de nodige drukte. De wensen van de gasten moeten duidelijk worden gecommuniceerd.

En dan is er nog het contact met de leveranciers dat behoorlijk wat stress kan opleveren. Wordt bijvoorbeeld het linnengoed verkeerd geteld en is het hotel volgeboekt, dan staan wij plotsklaps voor de vraag hoe we aan lakens komen.”