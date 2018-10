Magazijn nabij bouwplaats ontlast wegverkeer stad

Bouwbedrijf VolkerWessels heeft woensdag in Utrecht zijn BouwHub gepresenteerd, een magazijn voor bouwmateriaal dicht bij bouwplaatsen. Het logistieke centrum kan driekwart van de ritten van en naar bouwprojecten in de stad besparen.

Minder ritten, minder kilometers en minder CO2-uitstoot. Dat kan de BouwHub opleveren stelt onderzoeksbureau TNO. Dat heeft het nieuwe idee samen met de bouwsector getest.

Sinds een jaar heeft VolkerWessels de BouwHub aan de westkant van Utrecht in gebruik. Leveranciers bezorgen alle bestelde bouwmaterialen bij de BouwHub. Op het opslagterrein worden voor iedere dag pakketten samengesteld, die met vrachtwagens naar de diverse bouwlocaties worden gebracht. Elke vrachtwagen neemt zo veel mogelijk afval en andere materialen weer mee terug.

Parkeren

Het werkt efficiënt, zegt Ron Fraser, directeur van VolkerWessels Bouwmaterieel. „Het gebruik van de BouwHub als opstelplaats scheelt leveranciers gemiddeld tachtig minuten per rit voor het afleveren van hun vracht.”

Ook werknemers kunnen gebruikmaken van de opstelplaats. Ze parkeren daar en reizen samen in een busje naar hun werkplek. Hun gereedschap kunnen ze in een grote aanhangwagen meenemen, aldus Fraser.

Volgens de directeur verbetert de BouwHub de samenwerking in de keten van bouwpartners. Het aantal bouwbedrijven dat van de bundeling van transport en opslag gebruik wil maken, neemt volgens hem toe.

Daarom is de BouwHub is geen tijdelijk project, meldt Fraser, zeker gelet op het grote aantal bouwopdrachten. De komende jaren heeft de bouw voldoende werk in stedelijk gebied.

Volgens de onderzoekers van TNO komt 30 procent van het zakelijke verkeer in steden van de bouw.

De ritten van bestelbusjes en vrachtwagens leiden tot files, omgevingsoverlast, luchtvervuiling en verkeersonveiligheid.