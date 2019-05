Maersk waarschuwt voor effect handelsconflict

’s Werelds grootste containervervoerder A.P. Møller-Maersk heeft bij de publicatie van de eerstekwartaalcijfers gewaarschuwd voor ‘aanzienlijke onzekerheid’ vanwege escalerende handelsspanningen. Het Deense bedrijf vreest dat de nieuwe importheffingen een rem zetten op aantallen vervoerde goederen.

Maersk merkte dit al bij de volumes op schepen die de voorbije maanden tussen Noord-Amerika en Azië voeren. De handel in containers wereldwijd dikte volgens het containerbedrijf in het eerste kwartaal met maar 1,7 procent aan op jaarbasis. Dit betekende ruim een halvering van de groei in vergelijking met een jaar eerder.

De containergigant blijft desondanks vasthouden aan zijn eerder uitgesproken verwachtingen voor het lopende jaar. In het eerste kwartaal zette Maersk een hogere omzet en bedrijfsresultaat in de boeken. De afgelopen verslagperiode was overigens de eerste voor Maersk als louter een transportbedrijf. Eerder bracht het concern zijn tak, die boorwerkzaamheden uitvoert, naar de beurs.