Maersk: Handel met Iran wordt onmogelijk

Containervervoerder A.P. Møller-Maersk verwacht de activiteiten in Iran te moeten staken. „Met de sancties die de Amerikanen gaan opleggen, kan je geen zaken doen in Iran als je eveneens zaken doet in de Verenigde Staten”, zei topman Søren Skou tegen persbureau Reuters. „En dat doen we op grote schaal.”

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde deze maand aan dat de VS zich terugtrekken uit de atoomdeal met Iran. Dat akkoord maakte voor veel bedrijven de weg vrij om zaken te doen in de islamitische republiek. Het voorzag in het opheffen van sancties in ruil voor het aan banden leggen van het Iraanse nucleaire programma.

De VS willen die sancties nieuw leven in blazen. Dat ligt gevoelig in Europa. De Franse president Emmanuel Macron zei donderdag dat de EU maatregelen moet nemen om Europese bedrijven die zaken doen met Iran te beschermen tegen Amerikaanse strafmaatregelen.