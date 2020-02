‘Made in China duurder door coronavirus’

Spullen van Chinese makelij in de winkelschappen worden mogelijk duurder door het nieuwe coronavirus. Een van de redenen dat winkelbedrijven hun prijzen zouden kunnen opvoeren zijn de hogere transportkosten als gevolg van capaciteitsverlies. Zo vliegen er minder vliegtuigen van en naar China. Ook het zeetransport staat op een lager pitje.

Ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex stelt dat logistiek dienstverleners en rederijen bij dit type crises hun extra kosten regelmatig doorbelasten aan handels- en productiebedrijven. Sommige vrachtvervoerders maken mogelijk misbruik van de situatie om hun prijzen te verhogen.

„Wij willen graag dat doorberekeningen van extra kosten die niet transparant zijn bij ons worden gemeld”, aldus evofenedex. De vereniging denkt dat de levering aan Nederlandse bedrijven, die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van Chinese halffabricaten, in de problemen komt als de huidige beperkingen voor het handelsverkeer „langer dan een paar weken” aanhouden.

Bij de capaciteit van het luchtvrachtverkeer is sprake van krapte. Dat komt doordat passagiersvluchten zijn geschrapt. Die zijn volgens de vereniging goed voor bijna de helft van die capaciteit. Het scheepstransport is minder door de Chinese nieuwjaarsvakantie. „De havens draaien minder efficiënt dan normaal, waardoor er minder schepen naar Europa onderweg zijn. Dat betekent ook dat er minder capaciteit is voor export naar China. Ook dat zou kunnen leiden tot stijgende prijzen.”