’Macy’s wil meer winkels sluiten’

De Amerikaanse winkelketen Macy’s sluit de deuren van nog eens zeven winkels om de kosten omlaag te brengen. Ook verliezen nog eens 5000 mensen hun baan. De keten kampt met een terugloop van bezoekers in de winkelstraten en stevige concurrentie van onlinewinkels, meldde zakenkrant Financial Times.

De aankondiging volgde kort op beter dan verwachte verkoopcijfers van Macy’s in de belangrijke feestdagenperiode. De keten wist de vergelijkbare omzet in november en december met 1 procent op te voeren, waar de markten rekenden op een daling. Ook verhoogde Macy’s zijn winstverwachting voor heel 2017. De omzet over heel 2017 valt vermoedelijk 3,6 tot 3,9 procent lager uit.

Precies een jaar geleden kondigde Macy’s ook al ingrepen in zijn winkel- en personeelsbestand aan. Maar deze volgden destijds op tegenvallende eindejaarsverkopen.