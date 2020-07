Macron wil overleg met Rutte vlak voor EU-top

De Franse president Macron wil voor de Europese top begint vrijdagmorgen overleg met premier Rutte. Dit is in kringen rond het Franse staatshoofd gezegd. Macron zou 09.00 uur, een uur voor de tweedaagse top begint, met Rutte spreken. De Europese top gaat vooral over het opzetten van een Europees herstelfonds voor stimulering van de zwaar door het coronavirus getroffen economie. Vooral Zuid-Europese landen dringen erop aan dat zo snel mogelijk te doen. Ze willen het geld uit een fonds van 750 miljard euro in de vorm van subsidies.

Een aantal legeringsleiders vreest dat dit geld dan ‘verdwijnt’ om gaten in de begrotingen van die landen te dichten. Rutte is de meest uitgesproken tegenstander van de subsidies en wil strenge voorwaarden stellen aan het gebruik van het geld uit het Europese noodfonds. Hij benadrukte eerder deze week het recht van Nederland een veto uit te spreken en was pessimistisch over een akkoord op deze top. Ook Denemarken, Finland, Oostenrijk, Zweden verzetten zich tegen giften uit het fonds. Macron hoopt ondanks de meningsverschillen dat er deze top een akkoord wordt gesloten.