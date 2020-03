Macron: volledige steun voor maatregelen ECB tegen coronacrisis

De Franse president Emmanuel Macron staat volledig achter de nieuwe maatregelen die de Europese Centrale Bank (ECB) neemt om de economische schade door de coronacrisis te verzachten. De ECB kwam woensdagavond laat na noodoverleg met een nieuw opkoopprogramma voor obligaties ter waarde van 750 miljard euro.

„Volledige steun voor de uitzonderlijke maatregelen door de ECB”, schreef Macron op Twitter. „Het is nu aan ons, de Europese staten, om een stap naar voren te doen via fiscale interventies en grotere financiële solidariteit in het hart van de eurozone te tonen.”

Door de ingreep van de ECB wordt nog meer geld in het financiële systeem gepompt om zo de economie te stimuleren. De centrale bank kwam vorige week ook al met een pakket steunmaatregelen tegen de coronacrisis naar buiten. De rente bleef toen en wordt ook nu weer ongemoeid gelaten. ECB-president Christine Lagarde verklaarde dat er bij de ECB „geen limiet” is als het gaat om de toewijding aan de euro.