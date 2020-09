‘Macrocijfers geven belegger zicht op economisch herstel’

Nieuwe macro-economische gegevens moeten beleggers komende week een idee geven van de snelheid waarmee de Europese economie zich herstelt. Onder andere cijfers over het consumentenvertrouwen in de Eurozone en het ondernemersvertrouwen in Duitsland kunnen richting geven aan de aandelenbeurzen. Ook wordt de ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen nauwgezet gevolgd.

Doordat het aantal besmettingen in meerdere Europese landen weer hard oploopt, kondigden verschillende regio’s en steden strengere maatregelen aan. Zo zullen in onder andere Amsterdam en Den Haag cafés verplichte sluitingstijden moeten aanhouden, terwijl het Verenigd Koninkrijk naar verluidt een nieuwe nationale lockdown overweegt. In Spanje is sprake van een gedeeltelijke lockdown in de regio Madrid.

Aandelen in de reissector, zoals luchtvaartmaatschappijen en hotelketens, hadden vrijdag al te lijden onder de angst voor een tweede coronagolf. Nieuws over besmettingen en eventueel overheidsingrijpen zal deze fondsen mogelijk opnieuw in beweging zetten. Tegen die achtergrond zal ook het kwartaalbericht van de Duitse touroperator TUI op dinsdag met veel aandacht worden gevolgd.

Voor de eurozone richten beleggers hun blik onder andere op de resultaten van een nieuwe enquête van de Duitse marktonderzoeker IFO. Die geeft donderdag aan hoeveel vertrouwen ondernemers in de grootste economie van Europa hebben. Andere belangrijke indicatoren zijn de de inkoopmanagersindexen van Markit voor verschillende Europese economieën. Die geven aan hoezeer de economische activiteit in de dienstensectoren en de industrie is toegenomen.

In Nederland komt het Centraal Bureau voor de Statistiek de komende week met zijn tweede raming van het bruto binnenlands product in het tweede kwartaal. Bij de eerste raming meldde het statistiekbureau dat de Nederlandse economie door de coronacrisis met 8,5 procent kromp in het tweede kwartaal.

Wat bedrijven aan de Amsterdamse beurs betreft, is het maandag uitkijken naar Prosus. De investeerder heeft een groot belang in de Chinese techgigant Tencent, dat door de Verenigde Staten onder vuur werd genomen met een verbod op zijn app WeChat. Een Amerikaanse rechter blokkeerde dit verbod echter na klachten van WeChat-gebruikers.