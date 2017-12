Macrocijfers domineren eerste beursweek 2018

De eerste, verkorte beursweek van het nieuwe jaar staat vooral in teken van nieuwe macro-economische cijfers. Beleggers kunnen zich onder meer verheugen op het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid. Ook krijgt de markt nieuwe gegevens over de industrie en dienstensector in Europa en de Verenigde Staten.

Het banenrapport komt vrijdag naar buiten. De kracht van de Amerikaanse banenmarkt speelt doorgaans een belangrijke rol bij het bepalen van het rentebeleid van de Federal Reserve. Eerder in de week krijgt de markt traditioneel al een voorproefje als loonstrookjesverwerker ADP zijn banencijfers presenteert.

De Fed schroefde in december voor de derde keer in 2017 de rente iets op. Ook voor 2018 worden drie rentestappen voorzien. Een jaar later zouden er volgens kenners nog twee moeten volgen.

Het gros van de andere interessante macro’s betreft voornamelijk inkoopmanagersindexen. In het oog springen tevens de Europese inflatiecijfers en updates over de werkloosheid in Duitsland en de fabrieksorders en bouwuitgaven in de VS.

Verder staat er deze week nog weinig op het programma. Op maandag, nieuwjaarsdag, wordt wereldwijd sowieso niet gehandeld en ook op de andere dagen is de agenda wat betreft bedrijfsnieuws tamelijk leeg.

Op het Damrak komt groothandelsonderneming Sligro wel alvast met omzetcijfers over 2017. Die lopen vooruit op de volledige resultaten die later volgen. Buiten Nederland geeft de Amerikaanse zadengigant Monsanto nog een kijkje in de boeken. Ook komen de grote autobouwers in de VS weer met cijfers over de autoverkopen over de maand december.

Beleggers zullen zich het jaar 2017 waarschijnlijk vooral herinneren als het eerste jaar van de Amerikaanse president Donald Trump. Door al zijn beloftes zette hij ruim een jaar terug een grote opmars van de aandelenkoersen in gang. Twijfels over zijn beleid brachten al dat optimisme bij beleggers wel enigszins tot bedaren, maar de belangrijkste graadmeters hebben het jaar toch met stevige winsten afgesloten.