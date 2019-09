Macrocijfers domineren beursweek

De handel op de aandelenbeurzen zal deze week vooral worden bepaald door een grote hoeveelheid macrocijfers. Verder blijft de aandacht uitgaan naar ontwikkelingen rond het Amerikaans-Chinese handelsconflict. Een Chinese delegatie zette vrijdag de koersen op Wall Street onder druk, door eerder dan gepland uit de VS te vertrekken.

Een excursie naar Amerikaanse landbouwstaten ging daardoor niet door. De Amerikaanse president Donald Trump zei op zijn beurt alleen genoegen te zullen nemen met een volledige handelsdeal met China. Ook als een overeenkomst nog maanden op zich laat wachten.

In Amsterdam gaat de aandacht komende week onder meer uit naar de aandeelhoudersvergadering van NN Group. Over de aanstelling van de nieuwe topman David Knibbe wordt evenwel niet gestemd. Maker van aluminium ladders Alumexx opent op maandag de boeken. Verder verdwijnt onlinebroker BinckBank deze week van de beurs in Amsterdam na de overname door het Deense Saxo Bank.

De macroagenda zit bomvol. In Nederland volgen cijfers over de economische groei en het producentenvertrouwen. Uit Duitsland volgen onder meer cijfers over het consumentenvertrouwen, de detailhandelsverkopen, de werkloosheid, de inflatie en de inkoopmanagersindex. Ook in andere landen als Frankrijk, de eurozone, de Verenigde Staten, Japan, en China staan die indexcijfers over de industrie en de dienstensector op de agenda.

Vanuit de VS volgen verder nog data over de economische groei, de woningverkopen, groothandelsvoorraden, consumentenvertrouwen en de orders voor duurzame goederen. Ook worden cijfers over de Amerikaanse olievoorraden bekendgemaakt. Gelet op de recente ontwikkelingen in Saudi-Arabië, waar olie-installaties werden aangevallen door drones, zullen die met bovengemiddelde aandacht worden bekeken.

De Bank of Japan komt woensdag met de notulen van de recente beleidsvergadering. Ook cijfers over de industriële productie en detailhandelsverkopen van Japan worden komende week gepubliceerd. Ook de Britse groeicijfers kunnen, met het oog op de laatste brexitontwikkelingen, op de nodige aandacht rekenen. Oppositieleider Jeremy Corbyn beloofde in juni 2020 een nieuw brexitreferendum te houden als zijn partij Labour bij landelijke verkiezingen een meerderheid behaalt.