Macrocijfers domineren beursweek

De nieuwe beursweek staat naar verwachting vooral in het teken van macro-economische cijfers. Meest in het oog springend daarbij is het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid. De agenda wat betreft bedrijfscijfers is nog nagenoeg leeg.

Voor beleggers begint de week maandag met nieuwe inkoopmanagersindexen over de industrie in Europa en de Verenigde Staten. Woensdag volgen onder meer nieuwe gegevens over de Amerikaanse fabrieksorders en de Europese winkelverkopen.

Het Amerikaanse banenrapport, waar beleggers altijd erg op letten, komt vrijdag naar buiten. In de loop van de week worden ook nog updates over de industriële bedrijvigheid in China, de inflatie in Nederland en de productie in diverse Europese landen verwacht.

De notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn dit keer eveneens erg interessant. Afgelopen week begonnen beleggers zich zorgen te maken dat de ECB wil beginnen met het afbouwen van zijn stimuleringsmaatregelen voor de economie. De beursgraadmeters gingen omlaag en de koers van de euro is opgelopen tot het hoogste niveau in meer dan een jaar tijd.

Aanleiding van al deze speculatie was een speech van centralebankpresident Mario Draghi, die daarin volgens kenners zinspeelde op een koerswijziging in Frankfurt. Later werd die suggestie weer tegengesproken door een andere hoge bestuurder bij de ECB, waardoor het onduidelijk is hoe reëel de zorgen van beleggers zijn. Mogelijk werpen de documenten die donderdag vrijkomen meer licht op de kwestie.

De nieuwe handelsweek is in de Verenigde Staten overigens wat korter dan gebruikelijk. Vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag is Wall Street maandag maar een halve dag open en blijven de Amerikaanse beurzen op dinsdag 4 juli helemaal dicht.