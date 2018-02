Macht van concurrenten baart T-Mobile zorgen

Geen telecomprovider wist afgelopen jaar zoveel nieuwe klanten te strikken als T-Mobile Nederland. Het bedrijf slaagde er ondanks veel strengere regels voor de kosten van dataroaming in de omzet licht op te voeren, terwijl ook de winstgevendheid toenam. Toch maakt het bedrijf zich zorgen over het concurrentielandschap, zegt topman Søren Abildgaard.

In tegenstelling tot zijn grootste concurrenten KPN en VodafoneZiggo beschikt T-Mobile niet zelf over een landelijk dekkend, vast netwerk voor breedbandinternet. Dat is een forse handicap, omdat veel consumenten kiezen voor totaalpakketten, vaak gelokt door de kortingen die deze providers bieden als klanten zowel vaste als mobiele diensten afnemen.

Met de in december aangekondigde overname van Tele2 Nederland hoopt T-Mobile zich beter te wapenen tegen die concurrentie. „Daarmee krijgen we in ieder geval meer schaalgrootte”, zegt Abildgaard. „Maar wij blijven een puur mobiele aanbieder, die afhankelijk is van toegang tot het vaste netwerk van KPN.” Die toegang is volgens de topman nog niet goed genoeg gereguleerd. „Er is geen sprake van een gelijk speelveld.”

T-Mobile zag het aantal abonnees vorig jaar desondanks met meer dan 9 procent stijgen tot ruim 3,25 miljoen. Die groei is volgens Abildgaard met name te danken aan de onbeperkte databundels waarmee het bedrijf de markt heeft „opgeschud”. Om die abonnementen te kunnen aanbieden heeft T-Mobile de afgelopen jaren wel flink moeten investeren in verbetering en uitbreiding van de capaciteit van het netwerk.

De omzet kwam vorig jaar uit op 1,4 miljard euro, wat neerkomt op een groei van een kleine 2 procent ten opzichte van 2016. Het bedrijfsresultaat nam met ruim een zesde toe tot 421 miljoen euro. De verbeterde winstgevendheid is volgens Abildgaard met name te danken aan kostenbesparingen.

Moederbedrijf Deutsche Telekom voorspelde donderdag in het jaarbericht dat de resultaten dit jaar zullen aandikken. Het bedrijf denkt meer klanten te kunnen winnen door grootschalige investeringen in onder meer glasvezel in Duitsland. Voor groei wordt ook gekeken naar Nederland en Oostenrijk.

In het vierde kwartaal van afgelopen jaar zag Deutsche Telekom de omzet met 2 procent dalen tot 19,2 miljard euro. Het bedrijfsresultaat bedroeg iets meer dan 5 miljard euro.