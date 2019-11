Machines stuwen export Nederland

Nederland verdient het meeste van zijn geld met de export van machines en machineonderdelen. De toegevoegde waarde door de uitvoer van onder meer chipmachines en machines voor de levensmiddelenindustrie was vorig jaar 16 miljard euro, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Na machines zijn metaal en metaalproducten met 6 miljard euro de nummer twee op de lijst van belangrijkste exportproducten. Bloemen, planten, bloembollen en andere sierteeltproducten completeren de top drie met een waarde van 5,5 miljard euro. Aardgas, hoogwaardige kunststoffen, vlees en organische chemie leverden Nederland elk tussen 4,5 en 5 miljard euro aan exportverdiensten op vorig jaar.

Het CBS merkt op dat bij de uitvoer van aardgas wel sprake was van een daling van de toegevoegde waarde. Vier jaar geleden was aardgas nog het op een na belangrijkste exportproduct. Het was vorig jaar de nummer vier in de lijst. Aardgas is het enige exportproduct in de top tien waar sprake is van een neergang.