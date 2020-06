Maatschappijen kunnen aanvraag doen voor hervatten vluchten China

Het wordt voor buitenlandse luchtvaartmaatschappijen weer mogelijk om vluchten naar China te hervatten. Luchtvaartautoriteit CAAC heeft 95 maatschappijen gezegd dat ze daarvoor een aanvraag kunnen doen.

Vanwege de coronacrisis staakten maatschappijen tijdelijk hun vluchten van en naar China. Dit om verspreiding van het virus te voorkomen. Ook KLM vervoert tijdelijk geen passagiers, maar voert nog wel vrachtvluchten uit naar het land.

Volgens de CAAC zal het aantal internationale vluchten per 8 juni met vijftig toenemen tot 150 per week. China houdt rekening met een gemiddelde van 4700 passagiers per dag, tegen de 3000 reiziger nu.