Maatregelen voor betere toegang kapitaalmarkt in EU

De Europese Commissie stelt een pakket maatregelen voor om de kapitaalmarkt verder te ontwikkelen. Het is vanwege de economische crisis door het coronavirus „essentieel” volgens vicevoorzitter Valdis Dombrovskis dat investeerders, start-ups en kleine bedrijven gemakkelijker toegang krijgen tot marktfinanciering. Ook maakt het vertrek van de Britten uit de EU het moeilijker om straks in de Londense City terecht te kunnen.

Zo stelt Dombrovskis voor één ‘loket’ op te zetten waar geïnteresseerde investeerders bedrijfsgegevens kunnen vinden. Ook moeten de regels voor investeringsbescherming worden aangescherpt. Volgens de Let moeten daarnaast de voorschriften voor faillissementen in de EU worden geharmoniseerd. Het dagelijks EU-bestuur wil tevens bevorderen dat verzekeraars en banken meer investeren in het Europese bedrijfsleven.

Het gaat om zestien nieuwe regels die Brussel wil doorvoeren. Die moeten worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement.