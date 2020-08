Maastrichtse cementfabriek van ENCI sluit voorgoed de deuren

De Maastrichtse cementfabriek van ENCI sluit vrijdagmiddag voorgoed de deuren. Daarmee komt een eind aan bijna een eeuw cementproductie in de nabijheid van de Sint-Pietersberg.

Moederbedrijf HeidelbergCement koos er vorig jaar voor om te stoppen met de locatie, ten koste van de banen van de vijftig werknemers. Deze week zijn er nog zo’n vijf mensen op het complex aanwezig voor opruimwerkzaamheden.

ENCI werd in de jaren twintig van de vorige eeuw opgericht en groeide in de eerste decennia van zijn bestaan uit tot een van de grootste werkgevers in de omgeving van Maastricht. De fabriek had een jaarlijkse productiecapaciteit van zo’n 900.000 ton cement. Tot 2018 won het bedrijf zelf mergel uit de Sint-Pietersberg. Maar toen dat niet meer gebeurde werd de fabriek afhankelijk van de import van grondstoffen voor de productie van cement. Daarmee werd de locatie opeens een stuk minder interessant voor HeidelbergCement.

Grote zeeschepen kunnen ook niet in Maastricht komen en er was weinig opslagruimte, wat de aanvoer van grondstoffen bewerkelijk en de productie van cement te duur maakte. Verder waren de onderhoudskosten van de fabriek erg hoog. Ook bestond er al jaren kritiek op ENCI van mensen die de activiteiten van het bedrijf belastend vonden voor natuur en milieu.

Wat er precies met het fabriekscomplex en de kantoren gaat gebeuren is nog niet duidelijk, laat een woordvoerder van ENCI weten. Mogelijk vinden de panden later nog een nieuwe bestemming of ze zullen worden gesloopt. De vroegere mergelgroeve van ENCI is inmiddels overgegaan naar Natuurmonumenten. Er is daar al een modern uitkijkplatform aangelegd voor wandelaars. ENCI heeft nog twee anderen cementfabrieken in Nederland, in IJmuiden en Rotterdam. Die blijven wel open.