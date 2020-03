Maastrichts evenementencentrum wil afgelaste beurzen lokken

Het Maastrichtse evenementen- en congrescentrum MECC hoopt zijn voordeel te halen uit de vele beurzen die her en der worden afgelast vanwege het nieuwe coronavirus. Organisatoren van die beurzen kunnen later dit jaar gratis terecht in het MECC. Ze moeten dan wel toezeggen ook de komende drie edities van hun evenement in Maastricht te houden. Voor die edities moet uiteraard wel huur betaald worden.

Het MECC zegt met het aanbod beursorganisatoren die in de problemen raken te willen helpen. „Naast een hoop organisatorische uitdagingen, worden organisatoren bij het verplaatsen van hun vakbeurs vaak ook nog geconfronteerd met torenhoge kosten vanwege dubbele huurlasten”, stelt het Maastrichtse bedrijf.

De afgelopen dagen werden de nodige beurzen en congressen in binnen- en buitenland afgelast vanwege angst voor het coronavirus. De kunstbeurs Tefaf die vanaf dit weekeinde in het MECC wordt gehouden gaat vooralsnog gewoon door.