Maaltijdbezorger Takeaway groeit stevig door

Maaltijdbezorger Takeaway.com heeft afgelopen jaar fors meer bestellingen verwerkt, mede door de overname van de Duitse activiteiten van branchegenoot Delivery Hero. Ook is het Nederlandse bedrijf voor het eerst sinds de beursgang in 2016 met een positief bedrijfsresultaat het jaar uit gegaan.

Het moederbedrijf van de populaire site thuisbezorgd.nl verwerkte in totaal ruim 159 miljoen bestellingen, wat neerkomt op een toename van 70 procent. De omzet dikte daarbij zelfs met 79 procent aan tot bijna 416 miljoen euro. Aangepast voor onder meer belasting en eenmalige posten (ebitda) bleef ruim 12 miljoen euro winst over. In 2018 ging hier nog een negatief resultaat van meer dan 11 miljoen euro in de boeken. Hier profiteert het bedrijf naar eigen zeggen van zijn grotere schaal en efficiëntere marketing.

Het nettoverlies liep wel op tot ruim 115 miljoen euro, van 14 miljoen euro een jaar eerder. Takeaway bleef flink investeren in verdere groei. Zo neemt de onderneming haar Britse branchegenoot Just Eat over. Die megafusie wordt nog tegen het licht gehouden door de Britse marktautoriteit CMA. Hierover kwam Takeaway donderdag niet met nieuwe aankondigingen. Het bedrijf deed vanwege de Just Eat-deal ook geen voorspellingen voor de prestaties in het nieuwe jaar.