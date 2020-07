Maaltijdbezorger Delivery Hero positiever na groei in coronatijd

Maaltijdbezorger Delivery Hero denkt dit jaar een hogere omzet te gaan behalen. Het van oorsprong Duitse bedrijf verhoogde zijn verwachtingen na een onstuimige groei in de periode waarin op veel van zijn markten een lockdown gold vanwege het coronavirus.

Ook nadat de lockdownmaatregelen werden afgebouwd in veel landen ging het Delivery Hero nog voor de wind. Zo brak het bedrijf zijn eigen maandrecord door in juni meer dan 100 miljoen bestellingen te verwerken. De omzet in de maanden april tot en met juni lag met 612 miljoen euro bijna twee keer zo hoog als in dezelfde periode een jaar eerder.

Dat leidde ertoe dat Delivery Hero nu verwacht een jaaromzet van tussen de 2,6 miljard en 2,8 miljard euro in de boeken te zetten. Eerder dacht de branchegenoot van Just Eat Takeaway nog aan tussen de 2,4 miljard en 2,6 miljard euro om te kunnen zetten.

Verder maakte de onderneming bekend in de lopende periode de Japanse markt te willen betreden. Ook is Delivery Hero bezig om een controlerend aandeel te verkrijgen in de Zuid-Koreaanse branchegenoot Woowa. Dat moet in de tweede jaarhelft afgerond worden, gaf het bedrijf al eerder aan.