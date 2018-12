Maaltijdbestelsites in trek op beurzen

De aandelen van maaltijdbestelsites waren vrijdag in trek op de Europese beurzen, na een grote overname door het Nederlandse Takeway.com in Duitsland. Het algehele beurssentiment bleef verder negatief. Beleggers hielden de blik gericht op de Verenigde Staten, waar een nieuwe ‘shutdown’ van de overheid dreigt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,4 procent lager op 479,08 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 636,85 punten dankzij de koerssprong van Takeaway. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 1,1 procent.

Bij de middelgrote bedrijven kreeg Takeaway.com er ruim een derde aan beurswaarde bij. Het Nederlandse maaltijdbestelbedrijf koopt de Duitse maaltijdbezorgdiensten Lieferheld, Pizza.de en foodora van zijn Duitse branchegenoot Delivery Hero voor 930 miljoen euro in contanten en aandelen. Delivery Hero krijgt door de deal een belang van circa 18 procent in Takeaway en krijgt het recht om een onafhankelijke commissaris te benoemen bij zijn concurrent.

Het aandeel Delivery Hero werd ruim 9 procent meer waard in Frankfurt na de deal met Takeaway. Beide bedrijven lieten de grootste koersstijging ooit zien. De Britse branchegenoot Just Eat klom meer dan 4 procent in Londen.

Wereldhave was de grootste daler in de MidKap, met een min van 4,7 procent na een adviesverlaging. Boskalis daalde 0,4 procent. De baggeraar en maritiem dienstverlener koopt de Duitse onderzeekabelactiviteiten van de Franse technisch dienstverlener Spie (plus 4,5 procent). Aperam zakte 1,8 procent. De roestvrijstaalmaker zet de eerder aangekondigde overname van VDM Metals niet door.

In de AEX was biotechnologiebedrijf Galapagos de hekkensluiter met een verlies van 4,7 procent. Verlichtingsconcern Signify voerde de schaarse stijgers aan met een winst van 2,3 procent.

In Kopenhagen zakte Danske Bank bijna 3 procent na een nieuwe winstwaarschuwing. De door een groot witwasschandaal in opspraak geraakte Deense bank zegt last te hebben van moeilijke omstandigheden op de financiële markten.

De euro was 1,1419 dollar waard, tegen 1,1416 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 45,68 dollar. Brentolie zakte 1 procent in prijs tot 53,83 dollar per vat.