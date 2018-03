„Maak van NXP vitaal bedrijf”

Chipmaker NXP moet niet zomaar aan het Amerikaanse Qualcomm worden verkocht. In plaats daarvan zou het kabinet de onderneming als „vitaal bedrijf” moeten aanmerken. Daarmee moet de overname van 44 miljard dollar, een van de grootste overnames van een Nederlands bedrijf ooit, tegen worden gehouden.

Dat vindt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee, die woensdag een motie van die strekking in zal dienen.

De stap van Van der Lee komt nadat de Amerikaanse president Donald Trump een overname van Qualcomm door het in Singapore gevestigde Broadcom tegenhield. Trump voerde daar het argument van nationale veiligheid voor aan. „In het buitenland zien we dat er wel keuzes worden gemaakt voor wat meer protectionisme, maar in Nederland gebeurt dat nog niet. We praten al vijf jaar over een ander beleid voor overnames, maar er is nog niets concreets gebeurd.”

Van der Lee vindt het raar dat de overnamepogingen op AkzoNobel en Unilever veel ophef opleverden, maar dat de overname van NXP vrij geruisloos verliep. „Ik snap dat dit geen vijandige overname was, maar hoogtechnologische industrie is belangrijk voor de toekomst. NXP ontwikkelt sleuteltechnologieën als fotonica, die ons ook kunnen helpen om CO2 te reduceren.”

Dat er veel steun voor zijn motie komt, lijkt Van der Lee niet waarschijnlijk. „Maar we zien wel veel zorgen bij andere politieke partijen, dus wie weet.”