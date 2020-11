‘Maak groot investeringsplan tegen werkloosheid in het Noorden’

Vakbond CNV wil een grootschalig investeringsplan voor de provincies Friesland en Groningen. De vakbond wil dit om werkloosheid als gevolg van de coronacrisis in het noorden van het land te voorkomen. Ook moet er een fonds voor scholing komen om mensen aan een nieuwe baan te helpen.

De vakbond pleit verder voor fiscale voordelen voor bedrijven om zich in het Noorden te vestigen en werkgelegenheid te creëren.

Volgens de vakbond is de werkloosheid in Groningen het hoogst en moet het kabinet actie ondernemen. CNV baseert zich op cijfers van uitkeringsinstantie UWV en waarschuwt dat ook Friesland een stijging van het aantal werklozen krijgt. „Dit gaat de verkeerde kant op. De coronacrisis komt genadeloos hard aan. In juni waarschuwden we al voor een mokerslag voor de economie in het Noorden, op basis van onderzoek onder onze eigen leden. Deze mokerslag is nu een feit”, zegt CNV-voorman Piet Fortuin.

Volgens de vakbond kreeg Groningen eerder al „een klap” door het terugschroeven van de aardgaswinning. Daarnaast zal de CO2-heffing voor de industrie „veel banen” kosten. Verder lijdt de horeca- en toerismesector in Friesland onder de coronacrisis, aldus de vakbond.