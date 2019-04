Ma, bedankt voor het prakje én het bakje

Bijna een kwart van de uitwonende jongeren brengt vershouddozen zoals Tupperware niet terug naar de ouders als die daarin eten hebben meegegeven.

Dat blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van supermarktketen PLUS onder ruim duizend Nederlanders tussen de 16 en 30 jaar.

Ruim zeven op de tien (72 procent) uitwonende jongeren krijgen na een bezoekje aan hun ouders wel eens eten mee. Uitwonende studenten krijgen vaker eten mee dan uitwonende jongeren die niet meer studeren.

In 84 procent van de gevallen gebeurt dit in bakjes van Tupperware die –nadat zij leeggegeten en afgewassen zijn– vaak in de kast bij de jongeren blijven staan. Daarom roept de PLUS jongeren op de vershouddozen terug te brengen naar de rechtmatige eigenaar.

Medelijden

De reden van het eten meegeven is dat ouders en verzorgers het de jongeren vooral makkelijk willen maken. Ruim een kwart van de ouders doet het omdat ze medelijden met de jongeren vanwege hun kleine besteedbare budget.

Een andere reden is de hoop van ouders dat er eens wat gezonds wordt gegeten door hun kroost. Veel ouders en verzorgers (62 procent) geven hun kinderen dan ook wel eens verse ingrediënten mee waarmee zij vervolgens zelf een lekkere maaltijd kunnen bereiden.

Vergeten

De helft van de jongeren vergeet incidenteel de geleende dozen terug naar huis te brengen. Bij 23 procent is het zo dat de Tupperware helemaal niet meer teruggaat, maar voor eigen gebruik wordt gehouden.

Helemaal kwijtraken gebeurt bij 12 procent van de jongeren. Tweederde van de jongeren wacht wel eens tot hun ouders of verzorgers bij hen op bezoek komen en geeft het Tupperware dan weer mee terug.

Het is niet voor niets dat PLUS dit onderzoek heeft laten uitvoeren. De supermarktketen begint op 21 april een spaaractie waarbij klanten voor Tupperwareproducten kunnen sparen.