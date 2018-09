Maïsoogst fors lager door droge zomer

Door de extreem droge zomer komt er dit jaar waarschijnlijk flink minder maïs van het land. Dat is de verwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is onduidelijk of consumenten hiervan iets zullen merken in de prijzen van producten.

Naar verwachting wordt er dit jaar 6,9 miljard kilogram zogeheten snijmaïs geoogst in Nederland. Dat is 31 procent minder dan de ongeveer 10 miljard kilo die vorig jaar van het land werd gehaald. Van de maïs, die relatief laat in het jaar wordt geoogst, deden alle soorten het slechter dan in 2017. De opbrengst van korrelmaïs neemt met een daling van 47 procent het meest af.

Veel andere granen deden het dit jaar juist erg goed. Voor rogge, haver en zomertarwe wordt in de oogstraming een flink hogere opbrengst voorzien. De Nederlandse graanoogst als geheel komt waarschijnlijk uit op 1,3 miljard kilo. Dat is 3 procent meer dan vorig jaar.