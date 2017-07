Mégane en Scénic helpen Renault vooruit

De Franse autobouwer Renault heeft de winst in het eerste halfjaar met bijna een vijfde zien groeien. Het concern profiteerde van een sterke vraag in Europa naar nieuwe versies van zijn Mégane en Scénic-modellen, zo bleek vrijdag.

De operationele winst van Renault kwam uit op 1,8 miljard euro, van 1,5 miljard euro een jaar eerder. Onder de streep resteerde een winst van 2,4 miljard euro. De opbrengsten bedroegen ruim 29,5 miljard euro in de verslagperiode. Renault sprak in een verklaring van recordresultaten op het vlak van winst en omzet.

Onlangs verhoogde Renault al de verkoopverwachtingen voor Rusland en Brazilië. Ook over Europa, China en India is de onderneming positief gestemd. In oktober komt Renault met nieuwe strategische plannen naar buiten voor de komende jaren.