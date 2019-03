Lyft wil bijna 2,1 miljard met beursgang

Taxibedrijf Lyft wil bij zijn beursgang in New York maximaal zo’n 2,1 miljard dollar ophalen. Dat blijkt uit documenten die de rivaal van Uber heeft ingediend bij de Amerikaanse beursautoriteit. Waarschijnlijk gaat Lyft eind deze maand naar Wall Street.

Het in San Francisco gevestigde Lyft is van plan meer dan 30,7 miljoen aandelen te verkopen voor een prijs van 62 tot 68 dollar per aandeel. De waardering ligt op maximaal 18,5 miljard dollar. Persbureau Reuters meldde zondag op basis van ingewijden al dat Lyft mikte op een opbrengst van circa 2 miljard dollar.

De opbrengst wordt deels gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en overnames.

Met een geschatte waardering van 100 miljard tot 120 miljard dollar is Uber nog een stuk groter. Het marktaandeel van Lyft in de Verenigde Staten groeide het afgelopen jaar van 35 tot 39 procent, waarmee het gat met marktleider Uber kleiner werd.