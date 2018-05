Luxeproducten Hermès blijven populair

Het Franse luxemerk Hermès, vooral bekend om zijn exclusieve en dure handtasjes, is in het eerste kwartaal op een hogere omzet uitgekomen dankzij toegenomen verkopen van zijn luxeproducten in alle regio’s. Wel werd de omzetgroei geremd door negatieve wisselkoerseffecten vanwege de sterkere euro.

De omzet ging met 3 procent omhoog tot krap 1,4 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder. Op autonome basis, dus zonder valuta-effecten, was sprake van een omzetstijging met 11 procent. Met name in Azië gingen de zaken voorspoedig. In januari opende Hermès nog een grote winkel in Hongkong, die volgens het bedrijf succesvol presteert.

Bij lederwaren dus met bijvoorbeeld Birkin-handtasjes van duizenden euro’s ging de vergelijkbare omzet met 8 procent omhoog. Om aan de vraag te kunnen voldoen is het bedrijf bezig de productiecapaciteit uit te breiden met twee nieuwe fabrieken die in 2020 moeten openen. Ook de zijden sjaaltjes, horloges, parfums en juwelen van het luxehuis waren erg gewild.