Luxemerken zetten toon voor groei Swatch

Horlogemaker Swatch heeft afgelopen jaar een hogere omzet en winst in de boeken gezet. Vooral luxemerken als Blancpain, Omega en Longines groeiden in 2018 hard. Door productiebelemmeringen kon het bedrijf daar echter niet optimaal van profiteren. In het laatste kwartaal was de vraag naar horloges relatief zwak.

De omzet van Swatch bedroeg 8,5 miljard Zwitserse frank, omgerekend zo’n 7,4 miljard euro, tegen 8 miljard frank een jaar eerder. Onder de streep hield de horlogemaker daar 867 miljoen Zwitserse frank van over. Dat was in het jaar daarvoor nog 755 miljoen frank. Swatch voerde ook de winstmarge op. Die lag in 2018 op 10,2 procent, tegen 9,5 procent in het jaar ervoor.

Swatch verwacht voor het huidige jaar een „gezonde groei”. De capaciteitsproblemen in de productie worden naar verwachting de komende maanden opgelost. Door meer in te zetten op onlineverkoop voor de goedkopere en middeldure horloges denkt Swatch ook nieuwe groeikansen te kunnen aanboren. In China verwachten de Zwitsers verder te kunnen groeien, ondanks aanhoudende economische turbulentie.