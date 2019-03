Luxemerk Hermès voelt stijlwissel zakenwereld

Het bedrijfsleven laat strikte kledingvoorschriften varen, en dat voelt luxemodemerk Hermès. Waar het Franse modehuis vorig jaar over de gehele linie goede resultaten boekte, bleven de verkoopcijfers van stropdassen achter. De oorzaak zou liggen in de steeds informelere kledingkeuzes van mannen.

De verkoop van zijden en textielen luxe-artikelen steeg met 3 procent, tegen een algehele omzetgroei van 7,5 procent tot 6 miljard euro. Volgens topman Axel Dumas heeft dat verschil veel te maken met een „structurele daling” bij de verkoop van dassen. Hermès hoopt die afname op te vangen door nieuwe accessoires te lanceren, zoals sjaaltjes.

De verschuiving naar informelere kleding in het bedrijfsleven kreeg recent een extra impuls. Mannelijk personeel van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs, voorheen bekend om zijn strikte dresscode, is niet langer verplicht in pak met das op het werk te verschijnen. Dit noopte ook modemerk Hugo Boss tot het bedenken van nieuwe accessoires, liet het bedrijf vorige week weten.

Ondanks de stijlwissel op het werk is Hermès optimistisch over de nabije toekomst. Het merk deed vorig jaar goede zaken op de Aziatische markt, waar de verkoopcijfers met name in het laatste kwartaal stegen. In de eerste maanden van dit jaar was er geen grote verandering in de verkooptrends.