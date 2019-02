Luxemerk Hermès heeft de wind mee

Luxemerk Hermès, vooral bekend om zijn exclusieve en peperdure handtasjes, heeft het tij duidelijk mee. Het Franse bedrijf zag de omzet in het slotkwartaal van vorig jaar flink stijgen. Daarbij profiteerde Hermès naar eigen zeggen ook van de nodige kostenbesparingen en gunstige wisselkoerseffecten.

In alle regio’s wereldwijd was sprake van groei. Maar vooral is Azië vonden de tasjes, parfums, horloges en andere luxe snuisterijen gretig aftrek. De totale omzet ging met dik 10 procent omhoog tot bijna 1,7 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder.

Bij lederwaren, dus met bijvoorbeeld Birkin-handtasjes van duizenden euro’s, ging de vergelijkbare omzet met circa 10 procent omhoog. De mode-accessoires en de horloges van Hermès deden het qua meeropbrengsten nog beter. Voor dit jaar rekent het bedrijf op verdere omzetgroei, ondanks de geopolitieke spanningen en onzekerheden wereldwijd.