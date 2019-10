Lunchpakket mee op Europese KLM-vluchten

Reizigers die vanaf woensdagavond tot en met vrijdagochtend met een KLM-vlucht vanaf Schiphol naar een Europese bestemming vertrekken doen er verstandig aan een eigen lunchpakketje mee te nemen. Door een landelijke staking van FNV Catering worden op de betreffende KLM-vluchten alleen koffie, thee, water en koekjes geserveerd, meldt KLM.

De luchtvaartmaatschappij spreekt van minimale catering door acties bij personeel van KLM Catering Services (KCS) van woensdagavond 18.00 uur tot en met vrijdagmorgen 07.00 uur. De werkonderbreking maakt onderdeel uit van een grotere actie. Deze week is het de beurt cateringpersoneel in de regio Amsterdam. Een week later volgt Rotterdam, gevolgd door Utrecht. Veel bedrijfslunches en maaltijden in ziekenhuizen, universiteiten en vliegtuigen lijken door de acties te worden getroffen.

De overlast gaat voorbij aan langeafstandsvluchten van KLM. Het bedrijf bereikte eerder overeenstemming met de FNV over bevoorrading van deze vluchten, ook uit veiligheidsoverwegingen. Intercontinentale vluchten kunnen niet doorgaan zonder maaltijden aan boord.