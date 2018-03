Lufthansa wil langer door met topman Spohr

Lufthansa is erg te spreken over de prestaties van topman Carsten Spohr en heeft zijn contract met vijf jaar verlengd. De voormalige piloot is sinds 2014 de hoogste baas bij de Duitse luchtvaartgroep en blijft dat nog zeker tot eind 2023.

De raad van commissarissen van Lufthansa is vooral tevreden over de manier waarop Spohr sinds zijn aantreden leiding heeft gegeven aan de „modernisering” van het bedrijf. De topman wist afgelopen jaar bovendien belangrijke onderdelen van de failliete branchegenoot Air Berlin binnen te hengelen, waarmee de basis is gelegd voor verdere groei.

Lufthansa presenteert donderdag de financiële resultaten over 2017. Net als concurrent Air France-KLM zal het Duitse concern naar verwachting de omzet en operationele winst flink hebben opgevoerd, geholpen door een aanhoudend sterke vraag naar vliegreizen en stijgende ticketprijzen.