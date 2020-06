‘Lufthansa wacht jarenlange sanering’

Grootaandeelhouder Heinz-Hermann Thiele verwacht dat het saneren van luchtvaartmaatschappij Lufthansa „vijf tot zes jaar” gaat duren. „Dit zal een pijnlijke weg zijn voor alle betrokkenen”, zei Thiele in een interview met met de Duitse krant Bild am Sonntag. „Hoe pijnlijk kan niemand zeggen.”

Afgelopen donderdag stemden de aandeelhouders in met het reddingspakket voor het Duitse luchtvaartconcern. Met het steunpakket van de Duitse overheid is in totaal 9 miljard euro gemoeid.

„Door de omvangrijke leningen die met rente moeten worden terugbetaald en afgelost, is vermindering van personeels- en materiaalkosten niet voldoende”, aldus Thiele. Volgens hem moeten ook dochterondernemingen tegen het licht worden gehouden. „Je moet kijken naar alles wat de komende jaren niet nodig is voor de absolute kernactiviteit”, aldus de grootaandeelhouder. Hieronder vallen ook de horeca in Europa of delen van Lufthansa-technologie.

Door de coronacrisis kwam Lufthansa in grote problemen gekomen. De Duitse overheid schiet het concern nu te hulp door een belang van 20 procent te nemen voor 6 miljard euro en garant te staan voor een lening van 3 miljard euro.