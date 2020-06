Lufthansa waarschuwt voor lage opkomst bij stemming staatssteun

Lufthansa verwacht een lage opkomst bij de bijzondere aandeelhoudersvergadering op 25 juni, waar de aandeelhouders stemmen over de staatssteun voor de luchtvaartmaatschappij. Het goedkeuren van die steun, een bedrag van 9 miljard euro, dreigt daardoor in het water te vallen. Dat meldde Lufthansa woensdag in een verklaring.

Nadat de vorige online-vergadering slecht bezocht werd, verwacht Lufthansa dat nu slechts de helft van de aandeelhouders komt opdagen. Vanwege de lage opkomst is er twee derde van de stemmen nodig om de steun goedgekeurd te krijgen, maar de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa is daar niet zeker van. Onder meer omdat een van de belangrijkste aandeelhouders, miljardair Heinz-Hermann Thiele, liet doorschemeren het niet eens te zijn met het steunplan.

Duitsland wil het zwaar verlieslijdende Lufthansa redden door een belang van 20 procent te nemen voor 6 miljard euro en garant te staan voor een lening van 3 miljard euro. Als voorwaarde voor goedkeuring van de steun vanuit Europa moet Lufthansa een deel van de landingsrechten op de luchthavens van Frankfurt en München inleveren.

Door de coronacrisis is de luchtvaartmaatschappij buitengewoon hard getroffen en worden grote verliezen geleden. Er dreigen duizenden banen bij Lufthansa te verdwijnen. Lufthansa-topman Carsten Spohr spreekt van „verschrikkelijke” cijfers voor dit jaar, met aanhoudende verliezen.