Lufthansa voorziet betalingsproblemen in nabije toekomst

Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa vreest door de coronacrisis in de komende weken problemen te krijgen met betalingen. De mate waarin het aan lopende betalingsverplichtingen kan voldoen, is volgens het bedrijf sterk teruggelopen. Lufthansa onderhandelt daarom onder meer met de Duitse overheid over steun om overeind te blijven.

Lufthansa heeft zwaar te lijden onder reisbeperkingen die de verspreiding van het nieuwe coronavirus moeten tegengaan. De omzet daalde in het eerste kwartaal met 18 procent tot 6,4 miljard euro. In maart vielen de opbrengsten met bijna de helft terug tot 1,4 miljard euro, meldt het bedrijf op basis van voorlopige cijfers. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer Lufthansa weer reguliere vluchten kan uitvoeren, naast repatriëringsvluchten.

Lufthansa staat naar eigen zeggen voor het betalen van „meerdere miljarden” euro’s aan uitstaande vorderingen en vergoedingen voor gecancelde vluchten, bovenop andere financiële verplichtingen. Gezien de financiële krapte verwacht Lufthansa, dat ook eigenaar van Eurowings is, niet meer op de markt terecht te kunnen voor noodleningen. Het bedrijf voert daarom intensieve gesprekken met verschillende overheden voor steun.