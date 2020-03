Lufthansa vliegt langer niet naar China

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa vliegt een maand langer niet naar China vanwege het nieuwe coronavirus. Alle vluchten naar dat land zijn tot 24 april geschrapt, ook die van dochtermaatschappijen SWISS en Austrian Airlines. Naar Iran vliegen de drie luchtvaartmaatschappijen tot 30 april niet meer.

Lufthansa zet bovendien het mes in het aantal vluchten naar Hongkong, Seoul en diverse plaatsen in Italië. In Zuid-Korea en Italië zijn forse uitbraken van het virus.

Lufthansa kondigde afgelopen week al aan de capaciteit tijdelijk terug te brengen. Ook gaat het concern in de kosten snijden.