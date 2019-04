Lufthansa staakt uitbreiding Eurowings

Lufthansa zet voorlopig de rem op zijn geplande capaciteitsuitbreiding bij dochteronderneming Eurowings. De grootste luchtvaartmaatschappij van Duitsland kampte, zoals eerder al werd benadrukt met een winstalarm, in het eerste kwartaal met hogere brandstofprijzen en dalende ticketprijzen door hevige concurrentie. De winstmarges stonden daardoor flink onder druk.

Aanvankelijk was het plan om het aantal beschikbare stoelen in vliegtuigen dit jaar bij Eurowings met 2 procent op te schroeven. In maart liet Lufthansa al weten de eigen capaciteitsverhogingen in te perken van 3,8 procent tot 1,9 procent. Twee weken geleden kwam Lufthansa al onverwacht met voorlopige cijfers, waarbij het concern een winstwaarschuwing gaf.

Lufthansa geeft meer uit dan gepland aan brandstof. Eerder werd voor heel 2019 gerekend op een 550 miljoen euro hogere brandstofrekening dan in 2018. Nu verwachten de Duitsers 600 miljoen euro meer af te rekenen.