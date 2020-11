Lufthansa sluit akkoord met vakbond over kostenbesparingen

Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa heeft een akkoord gesloten met de belangrijke vakbond Verdi om voor 200 miljoen euro aan kosten te besparen. In ruil daarvoor vallen bij het grondpersoneel geen gedwongen ontslagen in 2021. Het gaat bijvoorbeeld om het schrappen van de kerstbonus en andere extra betalingen aan de 24.000 grondwerknemers.

Lufthansa heeft eerder aangekondigd dat op termijn ongeveer 22.000 banen moeten verdwijnen bij het bedrijf vanwege de malaise in de luchtvaartsector door de coronacrisis. Dat zou dus nu vooral via natuurlijk verloop, vervroegd pensioen en vrijwillig vertrek moeten gebeuren. Momenteel telt het concern circa 124.000 werknemers.

Eerder op de dag werd ook bekend dat de vakbond voor piloten bij Lufthansa bereid is tot kostenbesparingen van 450 miljoen euro in de komende jaren. Het gaat bijvoorbeeld om verlagingen van salaris en pensioen. Lufthansa heeft 5000 piloten in dienst. Eerder werd al een akkoord met het cabinepersoneel bereikt.

„We hebben een belangrijke eerste stap gezet bij het verlagen van de kosten bij het grondpersoneel, maar we kunnen onze inspanningen voor verdere crisismaatregelen niet vertragen”, zei het hoofd van personeelszaken bij Lufthansa.

Het zwaar verlieslijdende moederbedrijf van de maatschappijen Eurowings, Swiss, Austrian and Brussels Airlines is al bezig om vliegtuigen uit de vloot te halen om zo kosten te besparen. Daarnaast heeft de Duitse overheid Lufthansa 9 miljard euro aan noodhulp verstrekt. Topman Carsten Spohr denkt dat het nog jaren duurt voor de luchtvaart weer op het niveau is van voor de crisis.