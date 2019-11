Lufthansa schrapt 1300 vluchten door staking

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa schrapt donderdag en vrijdag 1300 vluchten vanwege een staking van het cabinepersoneel. Ongeveer 180.000 reizigers worden daardoor getroffen. Het cabinepersoneel strijdt voor een hoger loon.

Ook een tiental vluchten tussen Schiphol en München en Frankfurt wordt donderdag getroffen door de staking, zo blijkt uit een overzicht op de site van Lufthansa. Welke vluchten wél doorgaan is daar ook te zien. Voor vrijdag was het vluchtoverzicht nog niet bijgewerkt.

Lufthansa probeerde via de rechter de staking te verbieden. Die gaf de luchtvaartmaatschappij echter geen gelijk, en ook niet woensdag laat op de dag in hoger beroep.

Als voorbereiding op de staking had Lufthansa zijn klanten al ruime omboekmogelijkheden aangeboden. Zo konden ze binnenlandse vluchten omzetten in treinreizen of hun vlucht naar een andere dag omzetten.

In totaal voert Lufthansa normaal gesproken 3000 vluchten per dag uit op donderdag en vrijdag. Donderdag zet het bedrijf een streep door 700 vluchten, vrijdag gaat het om 600 stuks.