Lufthansa plaatst orders bij Boeing en Airbus

Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa plaatst een grote bestelling bij vliegtuigfabrikanten Boeing en Airbus. Het gaat om twintig toestellen van het type Boeing 787-9 Dreamliner en twintig vliegtuigen van het model Airbus A350-900.

Met de bestelling is een cataloguswaarde van 12 miljard dollar gemoeid, maar doorgaans worden flinke kortingen gegeven bij dergelijk grote orders. Volgens Lufthansa gaat het om een „aanzienlijke” korting. De nieuwe zuinigere toestellen zullen worden geleverd tussen 2022 en 2027, vooral ter vervanging van oudere viermotorige vliegtuigen.

De opdracht is een opsteker voor Boeing dat momenteel in zwaar weer verkeert in de nasleep van de crash van een 737 MAX 8-toestel in Ethiopië op zondag. Het was de tweede dodelijke crash met dit nieuwe vliegtuig in korte tijd.