Lufthansa investeert miljard in Eurowings

Lufthansa investeert op korte termijn circa 1 miljard euro in uitbreiding van de vloot bij prijsvechter Eurowings. Als het aan de Duitse luchtvaartgroep ligt komen er ruim tachtig vliegtuigen bij, goed voor zo’n 3000 extra banen bij met name het vliegend personeel.

Of dat lukt is wel afhankelijk van de uitkomst van onderhandelingen over de aankoop van toestellen van de failliete branchegenoot Air Berlin. Daarna moeten ook de mededingingsautoriteiten nog akkoord gaan. Als dat allemaal lukt, kan Eurowings volgens Lufthansa-baas Carsten Spohr „een beslissende stap voorwaarts” zetten.

Air Berlin werd vorige maand failliet verklaard en houdt vrijwel zeker op te bestaan. Dankzij een noodkrediet van de Duitse overheid gaan veel vluchten nog altijd door. Dat geld mag evenwel alleen gebruikt worden om tijd te winnen zodat voor zoveel mogelijk onderdelen een koper kan worden gezocht.