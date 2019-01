Lufthansa grootste luchtvervoerder Europa

Het Duitse Lufthansa was in 2018 opnieuw de grootste luchtvaartvervoerder van Europa. Er stapten meer dan 142 miljoen reizigers aan boord bij de vliegtuigen van Lufthansa en dochterondernemingen als Swiss, Austrian Airlines en Eurowings.

Dat komt neer op een groei van het aantal reizigers van 10 procent ten opzichte van 2017. De aanwas is mede te danken aan de overname van delen van het failliete Air Berlin. Het Ierse Ryanair nam in 2018 de tweede plaats in qua passagiersaantallen, met 139 miljoen. IAG, het moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia, was goed voor bijna 113 miljoen reizigers. Air France-KLM vervoerde vorig jaar meer dan 101 miljoen passagiers.

De verkeersvliegtuigen van het Lufthansa-concern waren vorig jaar voor gemiddeld 81,4 procent gevuld. Dat is een kleine verbetering vergeleken met een jaar eerder.